Haricot Brocoli Épinard Auditorium du Conservatoire de Bourges Bourges, 10 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Haricot Brocoli Épinard c’est une contrebasse, un clavier et une batterie. Derrière ces instruments, trois musiciens et musiciennes qui s’adressent aux plus jeunes pour leur raconter « qu’est-ce que c’est » la musique pour eux. Concert jeune public, à partir de 5 ans..

Mercredi 2023-11-10 20:50:00 fin : 2023-11-10 . 10 EUR.

Auditorium du Conservatoire de Bourges

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Haricot Brocoli Épinard is a double bass, a keyboard and drums. Behind these instruments, three musicians talk to youngsters about « what music is » for them. Concert for young audiences, ages 5 and up.

Haricot Brocoli Épinard es un contrabajo, un teclado y una batería. Detrás de estos instrumentos, tres músicos hablan a los más jóvenes sobre lo que la música significa para ellos. Concierto para público joven, a partir de 5 años.

Haricot Brocoli Épinard ist ein Kontrabass, ein Keyboard und ein Schlagzeug. Hinter diesen Instrumenten stehen drei Musiker und Musikerinnen, die sich an die Jüngsten wenden, um ihnen zu erzählen, « was » Musik für sie ist. Konzert für junges Publikum, ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-29 par BIT MEHUN SUR YEVRE