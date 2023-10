A la rencontre d’un alto et d’un piano Auditorium du Conservatoire de Bourges Bourges, 14 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

« Que sont-ils devenus ? » Découvrez, lors de leur retour à Bourges, leurs parcours, leurs talents et leurs propositions artistiques professionnelles..

Mercredi 2023-10-14 20:50:00 fin : 2023-10-14 . 10 EUR.

Auditorium du Conservatoire de Bourges

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



« What have they become? » When they return to Bourges, discover their careers, their talents and their professional artistic proposals.

« ¿En qué se han convertido? A su regreso a Bourges, descubra sus trayectorias, sus talentos y sus propuestas artísticas profesionales.

» Was ist aus ihnen geworden? » Erfahren Sie bei ihrer Rückkehr nach Bourges mehr über ihren Werdegang, ihre Talente und ihre professionellen künstlerischen Vorschläge.

Mise à jour le 2023-09-29 par BIT MEHUN SUR YEVRE