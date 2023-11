Concert de Sainte Cécile de l’Harmonie de Bourges Auditorium du Conservatoire de Bourges BOURGES Catégorie d’Évènement: Bourges Concert de Sainte Cécile de l’Harmonie de Bourges Auditorium du Conservatoire de Bourges BOURGES, 18 novembre 2023, BOURGES. Concert de Sainte Cécile de l’Harmonie de Bourges Samedi 18 novembre, 20h00 Auditorium du Conservatoire de Bourges L’Harmonie de Bourges organise son concert de Sainte Cécile en cette fin novembre.

Ce concert sera donné à l’Auditorium du Conservatoire de Bourges, magnifique écrin de près de 500 places.

Le programme sera comme il se doit éclectique avec œuvres pour Harmonie, musiques de films, œuvre symphonique.

Les 80 musiciens de l’Harmonie de Bourges vous espèrent nombreux. Auditorium du Conservatoire de Bourges 34 rue Henri Sellier , 18000 BOURGES BOURGES [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/harmonie-de-bourges/evenements/concert-auditorium »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:20:00+01:00

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:20:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Bourges Autres Lieu Auditorium du Conservatoire de Bourges Adresse 34 rue Henri Sellier , 18000 BOURGES Ville BOURGES Lieu Ville Auditorium du Conservatoire de Bourges BOURGES latitude longitude 47.074559;2.396752

Auditorium du Conservatoire de Bourges BOURGES https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/