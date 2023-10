Masterclass « Découverte de la musique traditionnelle suédoise » auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38) Masterclass « Découverte de la musique traditionnelle suédoise » auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38), 9 mars 2024, . Masterclass « Découverte de la musique traditionnelle suédoise » Samedi 9 mars 2024, 14h00 auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38) 10 € Masterclass : DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE SUÉDOISE ET SES SPÉCIFICITÉS PROPRES À LA MUSIQUE BAROQUE Par Colin HELLER, violoniste (dont violon baroque), nyckelharpa, multi-instrumentiste. En marge de la conférence du matin, un atelier de découverte de ce répertoire vous est proposé, en prêtant une attention particulière aux spécificités propres à la musique baroque qui sont aussi efficientes dans ce contexte de la musique traditionnelle. Ouvert aux musiciens baroques comme aux musiciens traditionnels. Niveau technique intermédiaire demandé, mais sans prérequis stylistiques particuliers. Tous instruments (historiques ou modernes) bienvenus. Diapason 440. Des partitions peuvent être distribuées en amont mais l’apprentissage à l’oreille sera privilégié pendant l’atelier. Samedi 9 mars 2024 / 14h / Conservatoire CAPI – Bourgoin-Jallieu Tarif : 10 € Plus d’infos et inscription : https://conservatoire.capi-agglo.fr/musiques-danses-traditionnelles-23-24/ Retrouvez Colin HELLER dès le matin 10h pour sa conférence « La musique traditionnelle suédoise au 18e siècle : un répertoire entre musique savante et musique populaire ». source : événement Masterclass « Découverte de la musique traditionnelle suédoise » publié sur AgendaTrad auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38) 1, Avenue des Alpes

