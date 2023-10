Masterclass « Introduction à la musique turque » auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38) Masterclass « Introduction à la musique turque » auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38), 27 janvier 2024, . Masterclass « Introduction à la musique turque » Samedi 27 janvier 2024, 14h00 auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38) auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38) 1, Avenue des Alpes

auditorium du conservatoire, 38300 Bourgoin-Jallieu, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00 danse atelier Détails Autres Lieu auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38) Adresse 1, Avenue des Alpes auditorium du conservatoire, 38300 Bourgoin-Jallieu, France Age max 110 Lieu Ville auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38) latitude longitude 45.584724;5.275073

auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//