CHANT TRADITIONNEL Les ateliers de chant traditionnel avec Sylvie BERGER, débuteront ce samedi 2 décembre. Atelier collectif de 3h, Sylvie vous guidera dans les chants traditionnels issus du répertoire francophone : technique vocale abordée par des exercices de respiration, posture et détente corporelles, travail sur différents bourdons, écoute de sources sonores et de collectages écrits… 5 séances, réparties de décembre juin. Il reste quelques places !! Infos et inscription => https://conservatoire.capi-agglo.fr/musiques-danses…/ Samedi 2 décembre 2023**14h à 17h**Conservatoire Hector Berlioz CAPI – 1 avenue des Alpes 38300 Bourgoin-Jallieu source : événement atelier de chant traditionnel publié sur AgendaTrad

auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38) 1, Avenue des Alpes

auditorium du conservatoire, 38300 Bourgoin-Jallieu, France

