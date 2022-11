Masterclass « Pratiquer la musique trad irlandaise en session » auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38)

10 €

avec Anthony PICARD, Echo Duet et Julia KERSUAL auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38) 1, Avenue des Alpes auditorium du conservatoire, 38300 Bourgoin-Jallieu, France [{« link »: « https://conservatoire.capi-agglo.fr/musiques-danses-traditionnelles-22-23/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39960 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Masterclass : PRATIQUER LA MUSIQUE TRADITIONNELLE IRLANDAISE EN SESSION Avec Echo Duet (Julia KERSUAL, accordéon diatonique et tin-whistles & Anthony PICARD, banjo) Couramment pratiquée dans le cadre des «sessions» dans les pubs, la musique traditionnelle irlandaise est un espace-temps musical réunissant les musiciens autour d’un répertoire commun, et l’envie de partager un moment musical et humain. Lieu de pratique à la fois informelle et co-difiée, participative, la session est également un espace d’apprentissage au sein duquel l’oreille se développe, le répertoire devient familier, et se transmet d’un musicien à un autre. L’atelier proposé permettra de s’initier à la transmission par oralité avec un temps dédié à l’apprentissage d’un morceau, puis de vivre un moment musical autour du répertoire commun des participants. Samedi 1er avril 2023 – après-midi / Conservatoire CAPI – Bourgoin-Jallieu Tarif : 10 € Plus d’infos et inscription : https://conservatoire.capi-agglo.fr/musiques-danses-traditionnelles-22-23/ Retrouvez Echo Duet dès le matin 10h pour leur conférence « La musique traditionnelle irlandaise, une musique vivante » source : événement Masterclass « Pratiquer la musique trad irlandaise en session » publié sur AgendaTrad

