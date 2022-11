Conférence « Musique traditionnelle irlandaise, musique vivante » auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38), 1 avril 2023, .

Conférence « Musique traditionnelle irlandaise, musique vivante » Samedi 1 avril 2023, 10h00 auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38)

gratuit

avec Anthony PICARD, Echo Duet et Julia KERSUAL

auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38) 1, Avenue des Alpes auditorium du conservatoire, 38300 Bourgoin-Jallieu, France [{« link »: « https://conservatoire.capi-agglo.fr/musiques-danses-traditionnelles-22-23/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39956 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Conférence LA MUSIQUE TRADITIONNELLE IRLANDAISE, UNE MUSIQUE VIVANTE

Par Echo Duet (Julia KERSUAL, accordéon diatonique et tin-whistles & Anthony PICARD, banjo)

Entre modernité et tradition, la musique traditionnelle irlandaise chavire et par conséquent, vit. Au gré de son histoire sociale et populaire, la pratique a changé et l’instrumentarium de ces airs à danser s’est agrandi. Son répertoire également, de façon exponentielle avec des nouvelles com-positions qui s’ajoutent aux vieux manuscrits remis au jour. Cette évolution est aussi commune à la mondialisation de cette musique, pratiquée de par le monde. L’Echo Duet vous présentera son point de vue hors sol de ces variations et modulations, une musique palpitante qui bat au rythme des instruments et des pieds.

Samedi 1er avril 2023 – 10 h / Conservatoire CAPI – Bourgoin-Jallieu

Gratuit – entrée libre

Plus d’infos : https://conservatoire.capi-agglo.fr/musiques-danses-traditionnelles-22-23/

Poursuivez la journée avec Echo Duet pour une masterclass « Pratiquer la musique traditionnelle irlandaise en session » => Sur inscription

source : événement Conférence « Musique traditionnelle irlandaise, musique vivante » publié sur AgendaTrad



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-01T12:00:00+02:00