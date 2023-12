Caravell & Acàsa Auditorium du CIM | Bar le Duc Bar-le-Duc, 20 janvier 2024, Bar-le-Duc.

Caravell & Acàsa Samedi 20 janvier 2024, 20h30 Auditorium du CIM | Bar le Duc 10,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00

CARAVELL : quand la « flûte kaval » rencontre la « viole de gambe », pour un concert où la tradition croise la musique savante. Un moment de grâce…

ACÀSA : Christiane et Patrice avec leur vécu et leur sensibilité de musiciens « d’ici » ont élaboré leur programme à partir des musiques, des sons, des impressions et des émotions rencontrées « là-bas » en Roumanie, Bulgarie, Grèce…

Auditorium du CIM | Bar le Duc 8 Rue de l’Étoile, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 50 21 17 »}]