Redécouvrir les physiocrates Jeudi 12 octobre, 17h45 Auditorium du château de Versailles

Par Monsieur Daniel, Professeur associé à l’ESCP Europe

En 1749, devenu médecin personnel de la favorite du roi Louis XV, Madame de Pompadour, François Quesnay s’installe à Versailles où il va poser les fondements de la science économique et former la première école de pensée économique de l’histoire : la Physiocratie.

Découvrez l’ouvrage de Jean-Marc Daniel, qui illustre la modernité de l’héritage de ces penseurs.

Monsieur Daniel plaide ici pour une troisième voie entre la destruction progressive et irrémédiable de la nature et celle, tout aussi irrémédiable, de la liberté, notamment celle d’entreprendre.

Cette troisième voie, il en trouve les prémices au XVIIIe siècle, chez les physiocrates : de François Quesnay à Pierre Samuel Dupont de Nemours, ces penseurs ont mis au centre de leur réflexion les rapports de l’homme à la nature, donnant naissance à la science économique.

Séance de dédicace à la fin de la séance.

Auditorium du château de Versailles Place d'Armes – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France Conçu par l'architecte Dominique Perrault au sein du corps central du Château, l'Auditorium propose un espace de projection équipé ainsi que deux salons-foyers offrant une vue sur la cour Royale et la cour d'Honneur.

