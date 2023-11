Transformer Caen, l’œuvre architecturale des intendants au XVIIIe siècle Auditorium du château de Caen Caen, 16 décembre 2023, Caen.

Conférence par Étienne Faisant

À l’occasion de la parution des actes du colloque de Cerisy sur l’architecture en Normandie aux XVIIe et XVIIIe siècles, publiés par la Société des antiquaires de Normandie, cette conférence propose de réexaminer l’un des sujets traités : l’action des intendants dans la transformation de la ville de Caen.

Ces « commissaires départis pour l’exécution des ordres du roi » se sont entre autres employés à desserrer le tissu urbain et firent bâtir aux entrées de la ville de grands bâtiments comme le palais qui porte encore le nom de l’un d’eux : Fontette.

Secrétaire-adjoint de la Société des antiquaires de Normandie, docteur en histoire de l’art, Étienne Faisant est spécialiste de l’architecture française aux Temps modernes (XVIe-XVIIIe siècles). Sa thèse, consacrée à l’architecture à Caen à la Renaissance, a été publiée aux Presses universitaires François-Rabelais.

Conférence proposée par le Musée de Normandie et la société des antiquaires de Normandie.

Auditorium du Château de Caen. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

Lecture by Étienne Faisant

To coincide with the publication of the proceedings of the Cerisy symposium on architecture in Normandy in the 17th and 18th centuries, published by the Société des antiquaires de Normandie, this lecture will re-examine one of the topics covered: the role of the intendants in the transformation of the city of Caen.

These « commissaires départis pour l?exécution des ordres du roi » (appointed commissioners for the execution of the king?s orders) worked to loosen the urban fabric, and erected grand buildings at the city?s entrances, such as the palace that still bears the name of one of them: Fontette.

Étienne Faisant, assistant secretary of the Société des antiquaires de Normandie and holder of a doctorate in art history, is a specialist in French architecture in the Modern Period (16th-18th centuries). His thesis, devoted to architecture in Caen during the Renaissance, was published by Presses universitaires François-Rabelais.

Conference organized by the Musée de Normandie and the Société des antiquaires de Normandie.

Auditorium, Château de Caen. Free admission, subject to availability.

Conferencia de Étienne Faisant

Coincidiendo con la publicación de las actas del coloquio de Cerisy sobre la arquitectura en Normandía en los siglos XVII y XVIII, editado por la Société des antiquaires de Normandie, esta conferencia retoma uno de los temas tratados: el papel de los intendentes en la transformación de la ciudad de Caen.

Estos « commissaires départis pour l’exécution des ordres du roi » (comisionados designados para la ejecución de las órdenes del rey) trabajaron para aflojar el tejido urbano y levantaron grandes edificios en las entradas de la ciudad, como el palacio que aún lleva el nombre de uno de ellos: Fontette.

Étienne Faisant es vicesecretario de la Société des antiquaires de Normandie y doctor en Historia del Arte, especializado en la arquitectura francesa de la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII). Su tesis, dedicada a la arquitectura en Caen durante el Renacimiento, fue publicada por Presses universitaires François-Rabelais.

Organizado por el Museo de Normandía y la Sociedad de anticuarios de Normandía.

Auditorio del castillo de Caen. Entrada gratuita, según disponibilidad.

Vortrag von Étienne Faisant

Anlässlich der Veröffentlichung der Akten des Kolloquiums von Cerisy über die Architektur in der Normandie im 17. und 18. Jahrhundert, die von der Société des antiquaires de Normandie herausgegeben wurden, soll in diesem Vortrag eines der behandelten Themen erneut untersucht werden: das Wirken der Intendanten bei der Umgestaltung der Stadt Caen.

Diese « commissaires départis pour l’exécution des ordres du roi » setzten sich unter anderem für eine Lockerung der Stadtstruktur ein und ließen an den Stadteingängen große Gebäude wie den Palast errichten, der noch heute den Namen eines der Intendanten trägt: Fontette.

Étienne Faisant, stellvertretender Sekretär der Société des antiquaires de Normandie und Doktor der Kunstgeschichte, ist Spezialist für die französische Architektur der Neuzeit (16. bis 18. Jahrhundert). Seine Dissertation über die Architektur in Caen während der Renaissance wurde bei der Presses universitaires François-Rabelais veröffentlicht.

Der Vortrag wird vom Musée de Normandie und der Société des Antiquaires de Normandie angeboten.

Auditorium des Schlosses von Caen. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

