Orchestre Symphonique de l’Aube – Schubert et sa Truite, mais pas que… Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes

Orchestre Symphonique de l’Aube – Schubert et sa Truite, mais pas que… Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube, 14 janvier 2023, Troyes. .

2023-01-14 à ; fin : 2023-01-15 . 6 Eur.

Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube

Troyes 10000 Aube Grand Est

Mise à jour le 2022-12-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Adresse Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Ville Troyes Departement Aube Lieu Ville Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes

Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Orchestre Symphonique de l’Aube – Schubert et sa Truite, mais pas que… Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube 2023-01-14 was last modified: by Orchestre Symphonique de l’Aube – Schubert et sa Truite, mais pas que… Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube 14 janvier 2023 Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes

Troyes Aube