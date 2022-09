Conférence Intelligence, sensibilité et communication chez les arbres : entre faits scientifiques et contes de fées – Le Temps des Sciences Auditorium du centre culturel victor hugo (22) Ploufragan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploufragan

Entrée gratuite, réservation conseillée au 02 96 78 89 24.

Une conférence à la découverte de la sensibilité des arbres Auditorium du centre culturel victor hugo (22) Espace Victor Hugo, Place de l’Eglise, 22440 Ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne La forêt est une formidable communauté d’arbres. Ces plantes ont toujours été généreuses. Elles capturent le gaz carbonique et le transforment en sucres, libèrent de l’oxygène, filtrent les eaux, favorisent les pluies et empêchent l’érosion des sols. Pour la faune et la flore sauvages, les arbres sont un refuge. Pour le citadin sensible, la forêt est un havre de paix et de rêves, un catalyseur de notre imaginaire. Aujourd’hui, notre vision des arbres a considérablement progressé et les scientifiques ont amplement démontré que les arbres étaient des êtres sensibles. Ils sont doués d’intelligence, mais cette dernière est très différente de celle des humains. Les arbres sont remarquablement adaptés à notre planète et ils nous survivront malgré les changements climatiques qui secouent notre planète. Séance de dédicace après la conférence. Avec Francis Martin, directeur de recherche émérite du laboratoire ‘‘Interactions Arbres/Micro-organismes’’ et du Labex ‘‘ARBRE’’ de l’INRAE de Nancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-04T20:30:00+02:00

2022-10-04T22:00:00+02:00

