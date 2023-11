ROBINSON KHOURY « Broken Lines » Auditorium du C.R.R. Cergy, 24 novembre 2023, Cergy.

Cergy,Val-d’Oise

Le jeune tromboniste ROBINSON KHOURY inventif et plein de fougue qu’un premier album avait révélé, revient avec un second opus Broken Lines pour préciser son sens personnel du jazz..

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 22:00:00. EUR.

Auditorium du C.R.R. Rue Haute/Place des Arts – Auditorium du C.R.R.

Cergy 95000 Val-d’Oise Île-de-France



The inventive, spirited young trombonist ROBINSON KHOURY, whose debut album revealed him as a true artist, returns with a second opus, Broken Lines, to refine his personal sense of jazz.

El joven trombonista ROBINSON KHOURY, inventivo y enérgico, cuyo álbum de debut le dio a conocer, vuelve con una segunda obra, Broken Lines, para afinar su personal sentido del jazz.

Der junge, erfinderische und temperamentvolle Posaunist ROBINSON KHOURY, den ein erstes Album bekannt gemacht hatte, kehrt mit seinem zweiten Werk Broken Lines zurück, um seinen persönlichen Sinn für den Jazz zu präzisieren.

