Projection du diaporama restauré “Le remembrement” de Nicole et Félix Le Garrec Auditorium Douarnenez, vendredi 12 janvier 2024.

Douarnenez Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 18:30:00

fin : 2024-01-12

Le Port-Musée de Douarnenez et l’association Les Amis de Nicole et Félix Le Garrec vous invitent à venir (re)découvrir le diaporama de Félix et Nicole Le Garrec, restauré par le Musée de Bretagne.

En présence de Nicole et Félix Le Garrec.

A l’automne 2022, le Musée de Bretagne retrouve dans ses collections ce diaporama, qu’il avait acquis en 1976, et lance sa restauration et sa numérisation (par les sociétés carhaisiennes Carrément à L’ouest / Philippe Guilloux) et Chuuttt Atelier sonore / Fred Hamelin).

Tout public – 1h30.

.

Auditorium Place de l’Enger

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ