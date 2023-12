Ciné Kids – Le Pôle Express Auditorium d’Haliotika Guilvinec, 27 décembre 2023, Guilvinec.

Guilvinec Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 15:00:00

fin : 2023-12-27

Un jeune garçon qui commence à douter de l’existence du Père Noël, monte dans un train mystérieux et part en direction du pôle Nord. Plus le Pôle Express avance dans des contrées enchantées, plus l’aventure s’intensifie et les petits passagers prennent conscience de l’étendue de leurs dons.

Sur réservation.

Auditorium d’Haliotika Le Port – Terrasse panoramique

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne



