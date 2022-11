CINÉ-DÉBAT : LE MINISTÈRE DES SOLUTIONS d’Hélène Desplanques Auditorium d’Euratechnologies Lille Catégories d’évènement: Lille

CINÉ-DÉBAT : LE MINISTÈRE DES SOLUTIONS d’Hélène Desplanques Auditorium d’Euratechnologies, 20 novembre 2022, Lille. CINÉ-DÉBAT : LE MINISTÈRE DES SOLUTIONS d’Hélène Desplanques Dimanche 20 novembre, 17h00 Auditorium d’Euratechnologies

Participation libre

Un événement proposé dans le cadre du Mois du Documentaire par le groupe CINÉDOC qui fêtera ses 10 ans d’existence ! handicap moteur mi Auditorium d’Euratechnologies 165, avenue de Bretagne 59000 Lille Bois-Blancs Lille 59130 Nord Hauts-de-France DIMANCHE 20 NOVEMBRE à 17H /

AUDITORIUM D’EURATECHNOLOGIES

165 Avenue de Bretagne 59000 Lille Projection du documentaire LE MINISTÈRE DES SOLUTIONS

d’ Hélène Desplanques / suivie d’un débat en présence de la réalisatrice Hélène Desplanques suit pendant un an et demi les décisions et arbitrages liées au secteur de l’industrie, au sein même du cabinet de la ministre actuelle de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher.

Cette autorisation exceptionnelle de filmer » à Bercy » est une porte d’entrée sur un monde clos, opaque, celui du pouvoir et de ceux qui tentent de l’exercer. Car dans ce lieu où le « laisser-faire le marché » est un dogme puissant, que peut encore la Ministre de l’Industrie quand tombe sur son bureau des dizaines d’entreprises en péril ? Dans une période où la crise du Covid multiplie les points de tension, un des enjeux central du film est le devenir des fonderies françaises. Le secteur est fortement impacté par la révolution automobile en cours… Face à la toute-puissance des grands industriels de l’Automobile qui refusent de la jouer collectif… quels sont les moyens de pression dont disposent la ministre de l’industrie face à la casse sociale qui s’annonce ? Durée : 60 mn – Production : 13 Prods – Public Sénat UN CINÉ- DÉBAT PROPOSÉ PAR LE GROUPE CINÉDOC QUI FÊTERA SES 10 ANS D’EXISTENCE !

