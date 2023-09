Conservatoire : Crozphonics Auditorium des Réparatrices Pau, 12 janvier 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Entre classique, contemporain, musique du monde et jazz, ce trio de musiciens vous invite à un voyage au-delà des frontières musicales grâce à l’association des timbres envoûtants de l’accordéon et deux violoncelles.

Accordéon, Charles Kieny

Violoncelle, Sary Khalifé

Violoncelle, Bruno Ducret

En partenariat avec Tonnerre de Jazz.

2024-01-12 fin : 2024-01-12 . EUR.

Auditorium des Réparatrices rue des réparatrices

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Between classical, contemporary, world music and jazz, this trio of musicians invites you on a journey beyond musical frontiers, thanks to the spellbinding combination of accordion and two cellos.

Accordion, Charles Kieny

Cello, Sary Khalifé

Cello, Bruno Ducret

In partnership with Tonnerre de Jazz

A medio camino entre la música clásica, la contemporánea, las músicas del mundo y el jazz, este trío de músicos le invita a un viaje más allá de las fronteras musicales, gracias a los timbres hechizantes del acordeón y los dos violonchelos.

Acordeón, Charles Kieny

Violonchelo, Sary Khalifé

Violonchelo, Bruno Ducret

En colaboración con Tonnerre de Jazz

Zwischen Klassik, zeitgenössischer Musik, Weltmusik und Jazz lädt Sie dieses Trio von Musikern dank der Kombination der betörenden Klangfarben des Akkordeons und zweier Celli zu einer Reise jenseits der musikalischen Grenzen ein.

Akkordeon, Charles Kieny

Violoncello, Sary Khalifé

Violoncello, Bruno Ducret

In Partnerschaft mit Tonnerre de Jazz

