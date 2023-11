Cybersécurité : le secteur stratégique maritime, une « cible parfaite » ? Auditorium des Ateliers des Capucins, Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Cybersécurité : le secteur stratégique maritime, une « cible parfaite » ? Auditorium des Ateliers des Capucins, Brest, 13 décembre 2023, Brest. Cybersécurité : le secteur stratégique maritime, une « cible parfaite » ? Mercredi 13 décembre, 18h00 Auditorium des Ateliers des Capucins, Dans un contexte géopolitique complexe, quels sont les enjeux pour les câbles sous-marins ? Le secteur stratégique maritime est-il, comme on peut le lire, une « cible parfaite » pour des acteurs cybercriminels ? Comment le secteur s’organise-t-il pour y faire face ? En s’appuyant sur les chiffres d’ADMIRAL, un jeu de données unique qui centralise les incidents de cybersécurité publics dans le secteur maritime, Olivier JACQ propose un tour d’horizon de la cybersécurité du secteur maritime. • Ce meetup est organisé par la Cantine en collaboration avec le Village by CA au sein de l’auditorium des Capucins.

• Gratuit sur inscriptions sur le groupe dédié via meetup.com Auditorium des Ateliers des Capucins, 25 rue de Pontaniou, 29200 Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.meetup.com/fr-FR/unlock-your-brain-group-infosec/events/297500623/?isFirstPublish=true »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

