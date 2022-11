Comment carburer sans carbone ? Auditorium des Ateliers des Capucins, Brest Catégories d’évènement: Brest

Pour célébrer ses 5 ans, le Village by CA Finistère organise une conférence sur le thème « Comment carburer sans carbone ». Auditorium des Ateliers des Capucins, 25 rue de Pontaniou, 29200 Brest Recouvrance Brest 29200 Finistère Bretagne A l’occasion de son 5ème anniversaire, le Village by CA Finistère ajoute une nouvelle corde à son arc et complète ses domaines d’expertises historiques (agriculture/agroalimentaire, santé, mer & cybersécurité) par un thème aujourd’hui incontournable : la transition énergétique.

Pour décarboner le secteur énergétique, la décroissance des combustibles fossiles passera par l’exploitation d’énergies à basse émission et d’énergies renouvelables qui ont l’avantage d’être regénérées en permanence par la nature.

Les enjeux de la décarbonation ne cessent de stimuler l’innovation. En tant que promoteur de l’innovation en Finistère et en Bretagne, le Village by CA Finistère veut mettre en avant les innovations liées à ses domaines d’expertise produisant de l’énergie sans carbone lors d’une conférence exceptionnelle : Comment carburer sans carbone ? Les intervenants :

– Benoit Lucas, Directeur Général du Crédit Agricole du Finistère

– Jean-Noël Guerre, Directeur Régional de l’ADEME Bretagne

– Nicolas Heuzé, CEO de Sweetch Energy

– Jordan Hartunians, CEO de GRHyN

– Arthur Rivoal, CEO de Seederal

– Alain Morry, Directeur Commercial de Eolink

