Spectacle musical – Colorature Auditorium de Viroflay Viroflay, 29 septembre 2023, Viroflay.

Spectacle musical – Colorature Vendredi 29 septembre, 20h30 Auditorium de Viroflay Tarifs : 16 € et 11 € (moins de 25 ans).

L’excellent « Colorature » de Stephen Temperley fait l’ouverture de la saison de spectacles à l’auditorium. Une pièce drôle, touchante, enlevée à découvrir absolument !

New York, 1964. Au piano d’un club de jazz en vogue, Cosme McMoon, pris de nostalgie, évoque les douze années de sa singulière collaboration avec la cantatrice Florence Foster Jenkins. Riche héritière américaine dans les années 30, Florence Foster Jenkins se pique d’art lyrique, s’improvise soprano colorature et inflige aux plus fameux airs un traitement redoutable par sa fausseté et ses fantaisies rythmiques.

Elle devient pourtant incroyablement populaire au fil de récitals et d’enregistrements improbables. De leur rencontre au dernier concert à Carnegie Hall, Colorature, Mrs Jenkins et son pianiste nous invitent à partager le destin à la fois hilarant et bouleversant de deux personnages hors du commun.

Spectacle musical. De Stephen Temperley. Mise en scène : Agnès Boury. Durée : 1h15.

Auditorium de Viroflay 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-viroflay.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T21:45:00+02:00

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T21:45:00+02:00

spectacle musique