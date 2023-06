Rencontres pour lire jeunesse Auditorium de Viroflay Viroflay, 17 juin 2023, Viroflay.

Rencontres pour lire jeunesse Samedi 17 juin, 15h00 Auditorium de Viroflay Entrée libre sur réservation.

Devenu un classique pour la jeunesse, il est étudié à l’école avec des titres tels que L’omelette au sucre, Le Professeur a disparu, Rita et Machin (adapté en dessin animé) ou encore la célèbre série Enquête au collège, Jean-Philippe Arrou-Vignod, met tout son talent et sa fantaisie à inventer des histoires qui auraient plu à l’enfant qu’il était et qu’il n’a pas tout à fait cessé d’être.

Auditorium de Viroflay 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 24 34 40 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T15:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00

