Les Deux gentilshommes de Vérone Samedi 15 avril, 20h00 Auditorium de Vincennes

entrée libre sur inscription

Auditorium de Vincennes 98 Rue de Fontenay 94300 Vincennes Les Deux Gentilshommes de Vérone, de William Shakespeare

Mise en scène de Maud Buquet Kandinsky

RESUME

Peut-on trahir par amour?…

Protée et Valentin, deux amis inséparables, tombent amoureux de la même femme, Sylvia, la fille du Duc de Milan. Leur amitié y survivra-t-elle ? Un conte initiatique, une comédie virevoltante servie par quinze comédiens et musiciens de la troupe La Pépinière du Nouveau Monde. Production Pépinière, en co-production avec le théâtre d’Hardelot, le théâtre de la Garenne Colombes, le théâtre du Grenier à Bougival et avec l’aide la Mairie de Vincennes, du théâtre du Rond Point à Paris et du Théâtre Luxembourg à Meaux.

