Journée Numérique & Territoires
Auditorium de Ségur, 18 janvier 2023, Paris.

Entrée réservées aux collectivités locales, gratuite, sur inscription

Auditorium de Ségur 20 avenue de Ségur 75007 Paris Quartier de l’École Militaire Paris 75007 Île-de-France

C’est avec un immense plaisir que la Direction interministérielle du numérique (DINUM), l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et la Direction interministérielle de la Transformation Publique (DITP) vous convient à la première édition de la Journée Numérique & Territoires le mercredi 18 janvier 2023 de 9h à 17h30 !

Cette journée, qui associe État et collectivités territoriales, valorisera les projets du fonds « Transformation numérique des collectivités territoriales » au profit de notre action commune pour la transformation numérique de l’action publique. Prenez part à cette première Journée pour rencontrer et échanger avec vos pairs et des représentants de l’État sur vos projets et les enjeux de la transformation numérique des territoires.

Elle est ouverte à tous les agents et élus des collectivités territoriales, structures de mutualisation et services déconcentrés, SGAR et chargés de transformation numérique.

Afin de permettre à tous de participer, une partie de la Journée aura lieu en hybride (présentiel ou visio), bien qu’il soit vivement encouragé de participer in situ afin de suivre au mieux les échanges.



DINUM