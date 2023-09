5ème événement – Fêtes le tour de l’eau Auditorium de Salon de Provence Salon-de-Provence, 15 septembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

L’événement Fêtes le tour de l’eau aura lieu du 15 Septembre au 22 Octobre 2023 à Salon de Provence..

2023-09-15 fin : 2023-09-22 . .

Auditorium de Salon de Provence Place de l’Hôtel de Ville

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Fêtes le tour de l’eau event will take place from September 15 to October 22, 2023 in Salon de Provence.

Las Fêtes le tour de l’eau tendrán lugar del 15 de septiembre al 22 de octubre de 2023 en Salon de Provence.

Die Veranstaltung Fêtes le tour de l’eau wird vom 15. September bis zum 22. Oktober 2023 in Salon de Provence stattfinden.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme de Salon de Provence