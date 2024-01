AC/DC TRIBUTE SHOW AUDITORIUM DE MEGACITE Amiens, dimanche 28 avril 2024.

Entendre les chansons du mythique AC/DC lors d’un concert live – voilà le rêve de bien desamateurs du rock ! «Highway to Symphony», c’est un spectacle qui transforme les songes enréalité ! Il s’agit du premier et unique concert à un orchestre symphonique dédié au célèbregroupe AC/DC, avec la participation d’artistes qui ont été invités rien que pour cela : de Jack Frost(la meilleure voix de Bon Scott) et du groupe The Jack . Ce spectacle n’aura pas d’égal !En une seule soirée deux époques différentes se réuniront sur scène : AC/DC et un orchestresymphonique, la musique classique et la modernité. L’énergie puissante des concerts ne laisseraindifférent aucun des milliers de spectateurs de tout âge.La période culte du rock’n’roll de «haut voltage», associée à jamais à la personne de Bon Scott,est incarnée par Jack Frost, la voix officielle de Bon. Jack Frost, le vocaliste du tribute band TheJack, est la meilleure voix de Bon Scott du monde – selon l’avis des fan-clubs d’AC/DC !Et la deuxième période de succès des rockers australiens est associée à Brian Johnson, qui seraincarné sur scène par le chanteur invité Dodo Brian Shimun. The Jack est un groupe hommage à AC/DC et un orchestre symphonique Lords Of The Sound ,c’est 2 heures de rock and roll australien sous haute tension dans la meilleure performance live.Ce qui attend les spectateurs, c’est un spectacle de grande ampleur : les meilleurs hits et riffs deguitare de deux époques de rockers australiens, une énergie débordante, des intégrations et desinterprétations symphoniques du hard rock, un son époustouflant et maximalement proche del’original. Surtout, ce sont des émotions féeriques sur fond des chansons d’AC/DC qu’on adore !La fusion du groupe AC/DC avec un orchestre symphonique est inédite ! Un spectacle unique enson genre, l’énergie pure du rock australien, d’un son qui donne de l’entrain et de l’harmonied’un orchestre symphonique sous de nouvelles couleurs vous garantiront une expériencefantastique! Dans un programme, deux époques d’AC/DC: voilà «Highway to Symphony».

Tarif : 25.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-04-28 à 19:00

Réservez votre billet ici

AUDITORIUM DE MEGACITE AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80