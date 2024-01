IRISH LEGENDS AUDITORIUM DE MEGACITE Amiens, 17 mars 2024, Amiens.

Irish Legends offre un spectacle de danses, de musiques et de chants,chaleureux et éclatant aux couleurs de l’Irlande.Majestueuse Irlande ! qui nous offre toute la diversité de son histoire àtravers, ses musiques, ses danses et ses chants légendaires.Sur les rythmes frénétiques des claquettes irlandaises appelées « TAPDANCE », danseuses et danseurs venus des meilleures académies deDublin et de Galway proposent un voyage éblouissant au coeur de laLégende Celte.Jouant sur des instruments de musique traditionnels comme lacornemuse irlandaise ou le bodhran, les Musiciens du groupeinterprètent un florilège des plus beaux airs du folklore irlandaistransmis de génération en génération. Musiques rythmées et balladesirlandaisesIrish Legends un merveilleux spectacle pour tous, vivant et rapideUne soirée inoubliable pour taper des pieds et frapper dans les mains !Toute la beauté et la féerie des chants, danses et musiques d’IrlandeWELCOME TO IRELAND

Tarif : 30.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-03-17 à 15:00

Réservez votre billet ici

AUDITORIUM DE MEGACITE AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80