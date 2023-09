LANG LANG AUDITORIUM DE LYON Lyon Catégorie d’Évènement: Lyon LANG LANG AUDITORIUM DE LYON Lyon, 9 juin 2024, Lyon. LANG LANG AUDITORIUM DE LYON a lieu à la date du 2024-06-09 à 16:00:00.

Tarif : 68.5 à 189.5 euros. Réservez votre billet ici AUDITORIUM DE LYON

149 RUE GARIBALDI Lyon 69003 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Lyon Autres Lieu AUDITORIUM DE LYON Adresse 149 RUE GARIBALDI Ville Lyon Departement 69003 Lieu Ville AUDITORIUM DE LYON Lyon latitude longitude 45.758907;4.852407

AUDITORIUM DE LYON Lyon 69003 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/