Fragments from heaven

Samedi 25 novembre, 17h00 Auditorium de LUMA Arles

****Fragments from heaven* d’Adnane Baraka

* France, Maroc | 2022 | 1h24**

(sous-titré en français)

Chercher des petites pierres dans les terres désertiques peut sembler absurde, sauf si elles sont des objets cosmiques et précieux qui ont le pouvoir de changer la vie de ceux qui les trouvent… C’est le cas de Mohamed, Abderrahmane, Rachid ou Lahcen Ait Ha.

Pour eux, ces fragments de météorites représentent le rêve et l’espoir. Qu’ils soient motivés par la perspective de s’enrichir, posséder un objet merveilleux, survivre, ou comprendre les mystères de l’univers, cette chasse révèle une réflexion plus universelle sur l’existence.

Derrière ces morceaux de pierres célestes se cachent les fragments de la complexité humaine. Leurs quêtes vont les dévoiler.

De l’errance contemplative dans l’immensité aride de l’est et du sud-est marocains, à l’immersion plus intime dans les vérités de la vie, ce film est l’expression de la quête humaine.

La projection sera suivie d’une discussion.

