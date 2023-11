Theeb, la naissance d’un chef Auditorium de LUMA Arles Pont-de-Crau, 24 novembre 2023, Pont-de-Crau.

Theeb, la naissance d’un chef Vendredi 24 novembre, 19h00 Auditorium de LUMA Arles Gratuit, réservation sur le site internet

Vendredi 24 novembre à 19h00

_ Theeb : La naissance d’un chef _**de Naji Abonowar**

Jordanie, Émirats arabes unis, Qatar, Royaume-Uni | 2014 | 1h40

(sous-titré en français)

Péninsule Arabique, 1916, sous l’occupation britannique. Dans un campement bédouin, au cœur du désert, le jeune Theeb, 10 ans, vit avec son grand frère Hussein, qui lui transmet les traditions ancestrales. Une nuit, un officier britannique s’invite dans la communauté : Hussein accepte de le guider à la recherche d’un puits, sur la route de La Mecque. Mais Theeb refuse de se séparer de son frère et décide de les suivre à distance…

Bande-annonce

Auditorium de LUMA Arles 35 avenue de Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.luma.org/shop/details.html?product=653289ee7165f4346c29d846&utm_medium=referral&utm_source=openagendavillearles&utm_campaign=intervalleslucides&utm_content=billetterie&utm_term=theeb »}] [{« data »: {« author »: « Allocinu00e9 | Bandes Annonces », « cache_age »: 86400, « description »: « Au coeur du du00e9sert, le jeune Theeb, 10 ans, vit avec son grand fru00e8re Hussein, qui lui transmet les traditions ancestrales…nu2605 Abonne-toi u00e0 la Chaine ICI u25ba https://goo.gl/s9jKx8nu2605 Rejoins-nous sur Facebook u25ba https://goo.gl/gT6lJ6nu2605 Les Meilleurs films du moment u00e0 voir ICI u27a8 https://goo.gl/Oq5kUonnPu00e9ninsule Arabique, 1916, sous l’occupation britannique. Dans un campement bu00e9douin, au coeur du du00e9sert, le jeune Theeb, 10 ans, vit avec son grand fru00e8re Hussein, qui lui transmet les traditions ancestrales.nUne nuit, un officier britannique s’invite dans la communautu00e9 : Hussein accepte de le guider u00e0 la recherche d’un puits, sur la route de la Mecque. Mais Theeb refuse de se su00e9parer de son fru00e8re et du00e9cide de les suivre u00e0 distance… nnTHEEB Bande Annonce (Film Jordanien – 2016)nUn film ru00e9alisu00e9 par Naji Abu NowarnAvec Jacir Eid, Hassan Mutlag, Hussein SalamehnDate de sortie : 23 Novembre 2016nNationalitu00e9 : Jordanien, u00c9mirati, Qatarien, BritanniquennTHEEB Bande Annonce (Film Jordanien – 2016)nu00a9 2016 – Jour2fu00eate nnAbonnez vous maintenant pour ne pas rater la bande annonce VF ou VOST, l’extrait, trailer, scu00e8ne ou vidu00e9o du moment ! Un point complet sur les films actuellement u00e0 l’affiche ou prochainement au cinu00e9ma ! », « type »: « video », « title »: « THEEB Bande Annonce (Film Jordanien – 2016) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/7wNs8VW-HVg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=7wNs8VW-HVg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC5i9ji_nljs6-mp0jz_hOHg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=7wNs8VW-HVg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:30:00+01:00

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:30:00+01:00

cinema gratuit