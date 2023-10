NOUVEAU MONDE [Concert symphonique] Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux Bordeaux, 26 octobre 2023, Bordeaux.

NOUVEAU MONDE [Concert symphonique] Jeudi 26 octobre, 20h00 Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux gratuit sur inscription

◼️ Infos pratiques :

Jeudi 26 octobre à 20h

Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux

Gratuit, sur réservation. Ouverture de la billetterie 14 jours avant l’événement : https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-dvorak-38972

◼️ Détail :

Pendant une semaine, du 22 au 26 octobre, ces jeunes artistes vont répéter ensemble et se produiront, le jeudi 26 octobre à 20h, sur la scène de l’Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux. Ce concert est gratuit et accessible sur réservation via le site de l’Opéra National de Bordeaux. Au programme, l’Ouverture « Les joyeuses commères de Windsor » d’Otto Nicolaï et la Symphonie n° 9 du « Nouveau monde » d’Antón Dvořák. L’orchestre sera sous la direction de Sora Elisabeth LEE, jeune cheffe à la carrière est déjà internationale, nommée dans la catégorie révélation aux Victoires de la Musique classique 2023.

Les musiciennes et musiciens bénéficieront ainsi d’une expérience artistique et humaine riche, dans des conditions professionnelles. C’est, pour l’ensemble des établissements partenaires, un enjeu fondamental de la formation artistique.

Ce projet est également rendu possible grâce à Central Hostel, l’auberge de jeunesse qui bouscule les codes en proposant un concept à la fois haut de gamme et accessible au cœur de la ville de Bordeaux. Central Hostel hébergera gracieusement les jeunes artistes, futurs professionnels, durant toute l’académie d’orchestre. Ce lieu idéal leur permettra de sympathiser, échanger et partager des moments de vie avec les voyageurs et les habitants.

Ce concert est une coproduction entre le Conservatoire de Bordeaux et l’Opéra National de Bordeaux. Il s’inscrit dans le cadre d’un partenariat ambitieux qui s’enrichit année après année. Merci à l’Opéra National de Bordeaux pour l’inscription de ce concert dans sa saison et la mise à disposition gracieuse de l’Auditorium, écrin d’exception pour la musique symphonique.

Crédit photo : Richard Nourry

Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-dvorak-38972 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-dvorak-38972 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T20:00:00+02:00 – 2023-10-26T21:30:00+02:00

2023-10-26T20:00:00+02:00 – 2023-10-26T21:30:00+02:00

concert orchestre

Conservatoire de Bordeaux – Richard Nourry