Richard Wagner – Concert symphonique Jeudi 4 avril 2024, 20h00 Auditorium de l’Opéra de Bordeaux Tarifs en ligne.

Des dieux, des nains, des géants, des naïades, une épée magique, un dragon, un anneau merveilleux et maudit… tels sont les ingrédients de la plus vertigineuse saga de l’Histoire de la musique — Der Ring des Nibelungen — composé de quatre opéras et rassemblant plus de 15 heures de discours musical.

C’est à ce voyage au cœur de la mythologie nordique que nous convie Joseph Swensen, parcourant les plus intenses moments vocaux et les plus célèbres Leitmotive de cette prodigieuse Tétralogie.

Auditorium de l'Opéra de Bordeaux 8-13 cours Georges Clemenceau 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-04T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T22:50:00+02:00

concert symphonique