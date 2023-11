Opéra « The Carmen Case » Auditorium de l’Opéra de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Opéra « The Carmen Case » Auditorium de l’Opéra de Bordeaux Bordeaux, 25 février 2024, Bordeaux. Opéra « The Carmen Case » Dimanche 25 février 2024, 20h00 Auditorium de l’Opéra de Bordeaux Tarifs : de 10 à 35 €. Carmen vient d’être assassinée. Son ex-compagnon José finit par avouer les faits… Ce féminicide d’une rare violence divise l’opinion publique, au moment où l’audience s’ouvre officiellement.

The Carmen Case (Carmen, cour d’assises) est un spectacle à huis clos où le procureur, la victime, l’accusé, la défense et les témoins exposent les faits, répondent aux accusations, contestent les diffamations… Le tout en musique. À partir du célèbre opéra de Georges Bizet, Alexandra Lacroix et la compositrice Diana Soh s’engagent dans une forme étonnante de fiction history contemporaine qui montre que l’affaire Carmen n’est jamais close…

Coproduction Théâtres de la Ville de Luxembourg, Chapelle Musicale Reine Elisabeth, ensemble Ars Nova, Cie MPDA, Fondation Gulbenkian, La Monnaie/De Munt, TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers, OARA, ensemble Lucilin, Opéra de Limoges, Opéra National de Bordeaux. Auditorium de l’Opéra de Bordeaux 8-13 cours Georges Clemenceau 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2840 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

