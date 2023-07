Concert de Noël Radio Classique Auditorium de l’Opéra de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Concert de Noël Radio Classique 14 – 17 décembre Auditorium de l'Opéra de Bordeaux Tarifs en ligne. Pour fêter la fin de l'année avec un feu d'artifice de musique, l'Opéra National de Bordeaux vous invite à voter pour choisir le programme interprété par les artistes.

Pour chaque thématique artistique décrite dans ce programme, vous serez invité par Jean-Michel Dhuez à voter, à mains levées, pour élire la pièce que vous souhaitez entendre parmi les choix proposés. Auditorium de l'Opéra de Bordeaux 8-13 cours Georges Clemenceau 33000 Bordeaux

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:30:00+01:00

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:30:00+01:00
2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:30:00+01:00

