Philippe Katerine aux anges ! Auditorium de l’Opéra de Bordeaux Bordeaux, 20 juin 2023, Bordeaux.

​

Dans le cadre de Pulsations ! 15 – 28 juin 2023

Concert symphonique

Philippe Katerine possède le goût de l’aventure et le démontre à chaque album ou nouvelle aventure artistique ! Artiste protéiforme capable de passer d’un projet piano voix à une collaboration avec l’un des maîtres étalons de la musique électronique… Le minimalisme lui a souvent permis d’être dans une audace artistique prodigieuse. Cette fois c’est un peu l’inverse qui va se présenter. Se produire avec un orchestre philharmonique… Des versions complètement revisitées de ses chansons mettront particulièrement à l’honneur l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et l’univers symphonique en général dans tout ce qu’il a de plus poétique, onirique voire féérique, en collaboration avec le musicien éclectique Lucas Henri qui en a assuré les arrangements. Un vrai chambardement pop en perspective… !

Infos pratiques :

pulsations-bordeaux.com

​

Auditorium de l'Opéra de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T20:30:00+02:00 – 2023-06-20T21:55:00+02:00

philippe katerine symphonique

Philippe Katerine Aux anges by Tony Frontal