Women in Science : Santé des femmes >< Femmes de santé Auditorium de l'hôpital européen Georges Pompidou Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Cette deuxième édition, consacrée à la place de la femme dans la recherche et les soins, réunira de nombreux intervenants aux côtés des représentants des fédérations hospitalo-universitaires : médecins exerçant à l’AP-HP, chercheurs, universitaires, etc.

Consulter le programme

Auditorium de l'hôpital européen Georges Pompidou 20 rue Leblanc, 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T13:30:00+01:00 – 2023-12-15T17:30:00+01:00

