Demain, la ville et l'école terrains d'aventures Mardi 6 décembre, 18h30 Auditorium de l'Espace Castel

Gratuit, sur inscription

La ZAT Montpellier, TRANS/ZAT et la MAOM vous proposent un temps pour réfléchir aux enjeux de l’espace public et imaginer ses transformations par la création artistique et l’urbanisme culturel. Auditorium de l’Espace Castel 173 rue Marx Dormoy 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie DEMAIN L’ESPACE PUBLIC

Cycle de rencontres inspirantes Un jour par mois, la ZAT Montpellier, TRANS/ZAT et la MAOM vous proposent un temps pour réfléchir aux enjeux de l’espace public et imaginer ses transformations par la création artistique et l’urbanisme culturel.

Un projet développé dans le cadre de Montpellier capitale européenne de la culture 2028. // QUATRIEME RENCONTRE //

Auditorium de l’Espace Castel, 173 rue Marx Dormoy, 34400 Lunel Rencontre avec , philosophe de l’urbain, auteur notamment de Pays de l’enfance, Terre urbaine, 2022.

Et un focus proposé par , écrivain, sur des actions mises en œuvre dans différents espaces publics. Déroulé de la soirée :

18h : Accueil du public

18h30 : Début de la rencontre

20h30 : Pot Se rendre à la rencontre :

En train et à pied : à 500m de la gare SNCF de Lunel, à 15 min de la Gare Saint Roch. Rencontre gratuite, ouvert à tous.tes.

Sur inscription.

