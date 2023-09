Conférence « Et toi c’est quoi ta vraie langue? » / Spectacle « Aotearoa, terre des Maori » / Atelier initiation à la danse Haka Ka Mate par C.RIPOLL Auditorium de l’Espace Bouchardon Chaumont, 21 octobre 2023, Chaumont.

Conférence « Et toi c’est quoi ta vraie langue? » / Spectacle « Aotearoa, terre des Maori » / Atelier initiation à la danse Haka Ka Mate par C.RIPOLL Samedi 21 octobre, 11h00, 16h00, 17h30 Auditorium de l’Espace Bouchardon Gratuit

À CHAUMONT – Espace Bouchardon, Les Silos Ephémères

Samedi 21 octobre 2023

Céline RIPOLL

A 11H :

Conférence-Brunch « Et toi, c’est quoi ta vraie langue ?»

⏳Durée: 1H

‍♂️A partir de 12 ans

» En Nouvelle-Zélande, les Maori disent qu’il faut une génération pour faire disparaître une langue et quatre pour qu’elle soit à nouveau parlée quotidiennement.

Nous avons grandi à l’heure de la mondialisation, de la normalisation des individus. De tous temps, des voix se sont élevées pour crier une identité, une unicité. Mais ces voix devaient parler quelle langue pour se faire entendre?

Qu’est-ce qui disparaît quand une langue n’est plus parlée? A quoi cela sert-il de maintenir une langue qui n’a d’utilité que sur un territoire restreint ? Comment faire pour maintenir en vie une langue en voie de disparition?

Depuis 17 ans Céline Ripoll collecte des légendes dans le Pacifique. Installée sur l’île de Pâques depuis 2012, elle a créé une maison d’édition, Moai Editions, et produit des livres en bilingue rapanui, une langue parlée 5.000 habitants tout au plus et dont moins de 10% des enfants sont locuteurs. Déterminée, elle ne baisse pas les bras et parvient à sortir en 2021 la traduction officielle N°485 du Petit Prince de St Exupéry en langue rapanui. »

Suivie d’un temps d’échanges et d’une séance de dédicaces

A 16H :

Spectacle « Aotearoa, terre des Maori»

⏳Durée: 1H

A partir de 7 ans

« Entrez dans les légendes du peuple Maori. Regardez avec leurs yeux les amours du ciel et de la terre, découvrez l’origine du tatouage et vibrez avec la légende du guerrier qui danse le Haka Ka Mate. »

Suivie d’une séance de dédicaces

A 17H30 :

Atelier d’initiation à la danse Haka Ka Mate

⏳Durée: 1H

A partir de 7 ans

En partenariat avec la MDHM : Médiathèque départementale de la Haute-Marne & la Médiathèque Les Silos de Chaumont

Gratuit

☎️ Réservation: 03 25 03 86 86

Toute la programmation du Festival est à découvrir en cliquant sur ce lien : https://www.calameo.com/read/006971816d88e780adbcd

Auditorium de l’Espace Bouchardon 87, rue Victoire de la Marne 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 03 86 86 »}] [{« data »: {« author »: « FDFR 52 », « cache_age »: 86400, « description »: « Cru00e9ation : Marianne THOYER – UUP Design », « type »: « rich », « title »: « Programmation 33e u00e9dition Festival « Les Diseurs d’Histoires » », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230906171718-e576adb30f865feb15ad2445eec61b8d/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/006971816d88e780adbcd », « thumbnail_height »: 1597, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/6971816 », « thumbnail_width »: 1597, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/006971816d88e780adbcd »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00

2023-10-21T17:30:00+02:00 – 2023-10-21T18:30:00+02:00

conte spectacle