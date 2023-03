Célia Kaméni & Alfio Origlio « Secret Places » Auditorium de l’Atrium Salon de Provence, 20 mai 2023, Salon-de-Provence.

Célia Kaméni & Alfio Origlio « Secret Places » Samedi 20 mai, 20h00 Auditorium de l’Atrium Salon de Provence De 6 à 15€ / Gratuit pour les étudiants de l’IMFP

Alfio Origlio est un pianiste plutôt discret et c’est pourtant l’un des musiciens majeurs de l’Hexagone. Son parcours parle pour lui: Sting, Salif Keita, Michel Jonasz, Gregory Porter, Didier Lockwood, André Ceccarelli, Fred Wesley, Henri Salvador, Bobby McFerrin, Erik Truffaz, tous ont eu recours à ce pianiste magnifique, au toucher délicat, au swing puissant et à la technique redoutable.

Il propose à travers son 12ème album Secret Places une véritable relecture de titres pop et soul. Il restitue, grâce à ses arrangements subtils le caractère à la fois puissant et voluptueux de standards respectueusement empruntés à Stevie Wonder, U2, Grégory Porter, Seal ou encore à Jeanne Moreau avec une version bouleversante de son « Blues indolent ».

Il invite Célia Kameni, l’une des plus charismatiques chanteuses Jazz de sa génération, qui nous emmène dans son univers et nous donne tant à entendre qu’à voir avec des interprétations d’une musicalité exceptionnelle. Célia a débuté par le chant classique avant de bifurquer avec bonheur vers le jazz et de devenir redoutable dans l’interprétation des standards, mais pas que! Elle remporte d’ailleurs une Victoire du Jazz 2018 dans la catégorie Meilleur groupe de l’année avec The Amazing Keystone Big Band et obtient une nouvelle nomination aux Victoires du Jazz 2022, cette fois-ci dans la catégorie Artiste Vocale de l’année, en lice avec Youn Sun Nah et Marion Rampal.

Alfio Origlio Pianio

Célia Kameni Chant

Marcel Bottaro Contre bassiste

Zaza Désiderio Batteur

accompagnés par le Cosmic Choir

Auditorium de l'Atrium Salon de Provence 107 Boulevard Aristide Briand 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T20:00:00+02:00 – 2023-05-20T21:30:00+02:00

