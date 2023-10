Journée franco-chinoise de la propriété intellectuelle auditorium de l’ambassade de France 牛王庙村 Catégorie d’Évènement: 牛王庙村 Journée franco-chinoise de la propriété intellectuelle auditorium de l’ambassade de France 牛王庙村, 9 novembre 2023, 牛王庙村. Journée franco-chinoise de la propriété intellectuelle Jeudi 9 novembre, 08h30 auditorium de l’ambassade de France sur inscription Journée franco-chinoise de la propriété intellectuelle Jeudi 9 novembre 2023

08h30-11h30 (Paris) – 15h30-18h30(Pékin)

En distanciel / présentiel

à Pékin l’événement se déroulera à

l’auditorium de l’ambassade de France

Organisateurs : Centre d’étude sur l’innovation et la concurrence de la Faculté de droit de l’Université Tsinghua, Professeur Shujie Feng

Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel de l’Université Paris-Saclay, Professeur Jean Lapousterle

Ambassade de France en Chine

Institut national de la propriété industrielle Partenaires français : Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI), Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Chine

Partenaires chinois : Barreau de Chine, Beijing IP Judicial Protection Association, China Trademark Association, All-China Patent Attorneys Association, IP Lead auditorium de l’ambassade de France 60, Tianze Lu Chaoyang District 100600 牛王庙村 100125 左家庄街道 Pékin [{« type »: « link », « value »: « https://www.lyyti.fi/reg/Journee_francochinoise_de_la_propriete_intellectuelle_0049 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T01:30:00+01:00 – 2023-11-09T04:30:00+01:00

2023-11-09T01:30:00+01:00 – 2023-11-09T04:30:00+01:00 Istock Détails Catégorie d’Évènement: 牛王庙村 Autres Lieu auditorium de l’ambassade de France Adresse 60, Tianze Lu Chaoyang District 100600 Ville 牛王庙村 Lieu Ville auditorium de l’ambassade de France 牛王庙村 latitude longitude 39.95495;116.461906

auditorium de l’ambassade de France 牛王庙村 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//