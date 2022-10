Conférence « Et si l’art régénérait ? » Auditorium de La Teste de Buch La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

Conférence « Et si l'art régénérait ? » Vendredi 21 octobre, 18h30 Auditorium de La Teste de Buch

Entrée gratuite.

Conférence abordant l’art, l’écologie, l’anthropocène, l’espace public handicap visuel;handicap moteur;handicap auditif vi;mi;hi Auditorium de La Teste de Buch 18 rue du 14 juillet 33260 La Teste de Buch La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dans le cadre du festival Mouvement d’Arts, une conférence sur le sujet « Et si l’art régénérait ? », animée par le sculpteur et conférencier Ronan CHARLES résidant aux Rives de l’Art à Bordeaux.

