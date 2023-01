Regard d’économiste : de quoi avons-nous réellement besoin ? Auditorium de la médiathèque Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Regard d’économiste : de quoi avons-nous réellement besoin ? Auditorium de la médiathèque, 11 février 2023, Saint-Gaudens. Regard d’économiste : de quoi avons-nous réellement besoin ? Samedi 11 février, 17h00 Auditorium de la médiathèque

Les soirées du GREP-Comminges sont suivies d’un repas convivial avec le conférencier (inscription obligatoire au 05 61 90 60 16) Participation aux frais : 5€ Personnes en difficulté et Étudiants : 2€ Adhérents et lycéens : gratuit

Regard d’économiste : de quoi avons-nous réellement besoin ? Auditorium de la médiathèque 3 rue Saint- Jean Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie Mireille BRUYÈRE, maître de conférences en économie Toulouse Jean-Jaurès), Membre du Comité d’animation des Économistes Atterrés, co-auteure de De quoi avons-nous vraiment besoin ? (Les Économistes atterrés, Ed Les liens qui libèrent, 2021).

Les Économistes atterrés nous invitent à distinguer l’essentiel du superflu et l’utile du nuisible. pour construire une réelle alternative sociale et écologique au capitalisme néolibéral actuel.

