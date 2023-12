Spectacle de Noël pour enfants Auditorium de la médiathèque La Roque-d’Anthéron Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Roque-d'Anthéron Spectacle de Noël pour enfants Auditorium de la médiathèque La Roque-d’Anthéron, 1 décembre 2023, La Roque-d'Anthéron. La Roque-d’Anthéron,Bouches-du-Rhône Les Contes de Noël d’Andersen, avec la compagnie les Enfants Sauvages.

2023-12-06 16:00:00 fin : 2023-12-06 . .

Auditorium de la médiathèque

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Andersen?s Christmas Tales, with the company Les Enfants Sauvages Cuentos de Navidad de Andersen, con la compañía Les Enfants Sauvages Andersens Weihnachtsmärchen, mit der Kompanie Les Enfants Sauvages Mise à jour le 2023-11-25 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Autres Lieu Auditorium de la médiathèque Adresse Auditorium de la médiathèque Ville La Roque-d'Anthéron Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Auditorium de la médiathèque La Roque-d'Anthéron latitude longitude 43.715203;5.308241

Auditorium de la médiathèque La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roque-d'antheron/