Conférence « Danses des villes, danses des champs » Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui Orléans, vendredi 8 mars 2024.

Conférence « Danses des villes, danses des champs » Conférence d’Amaury Babault : « Danses et musiques des champs, danses et musiques des villes… Répertoires à la mode et répertoires traditionnels du XIXème siècle à la Seconde Guerre mondiale » Vendredi 8 mars, 20h00 Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00

(report suite à l’annulation du 20 octobre 2023)

Danses et musiques des champs, danses et musiques des villes… Répertoires à la mode et répertoires traditionnels du XIXème siècle à la Seconde Guerre mondiale

Une conférence présentée par Amaury Babault

Contrairement à des idées toujours tenaces aujourd’hui, danses et musiques circulent continuellement dans tous les groupes sociaux et dans toute la France, voire plus largement…

Le répertoire dansé et joué traditionnel offre quantité d’exemples qui permettent de toucher, d’appréhender cet intense brassage culturel et humain qui court au fil du temps, déjà à la fin du XVIIIème siècle et jusqu’après la Seconde Guerre mondiale et aux années 1970 quand la pratique dansée traditionnelle s’efface toujours plus rapidement. Interroger ces pratiques permet aujourd’hui de mieux comprendre la richesse et les liens des répertoires repris aujourd’hui régulièrement en bals comme en ateliers.

Danseur, depuis son enfance, et cornemuseux au sein des groupes d’arts et traditions populaires berrichons la Rabouilleuse d’Issoudun et les Thiaulins de Lignières, Amaury Babault travaille, depuis plus d’une vingtaine d’années, avec Hugues Rivière au travail de synthèse, d’édition et de compilation du répertoire dansé, collecté et filmé berrichon qui a été entrepris plus tôt à l’initiative de Madeleine Surnom. Il a aussi fait la synthèse des collectages de Roger Péarron (analyse du travail de collectage, fiches descriptives et partition des airs et chansons à danser collectées).

Conférence vendredi 08 mars 2024 à 20h

Auditorium Marcel Reggui – Médiathèque

Entrée rue Chanzy

1 place Gambetta

45000 ORLEANS

Co-organisation : la Fraternelle de Bou, Guerluchon, Saint Cyr Les Folks et That’s All Folk !

Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui 1 rue de Chanzy, 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire

conférence tradition