Orléans

La lithothérapie et la lithosophie ou l’Art du « nouveau bonheur » Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui, 7 juin 2023, Orléans. La lithothérapie et la lithosophie ou l’Art du « nouveau bonheur » Mercredi 7 juin 2023, 20h30 Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui Dans le cadre des rendez-vous de la santé Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui 1 rue de Chanzy, 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.orleans-metropole.fr »}] La lithothérapie et la lithosophie ou l’Art du « nouveau bonheur » • Maryse GRENET

Expert – gemmologue, diplômée d’État, enseignante à l’Université du temps libre Les conférences se tiendront sur place

> auditorium de la Médiathèque > 20h30

sous réserve de la situation sanitaire.

(entrée 1 rue Chanzy 45000 Orléans).

Elles pourront être annulées si le contexte l’exige.

Renseignements sur www.orleans-metropole.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T20:30:00+02:00

2023-06-07T22:00:00+02:00

