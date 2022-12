Stress et charge mentale – [Re-] connaître et changer ! Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Stress et charge mentale – [Re-] connaître et changer ! Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui, 17 mai 2023, Orléans. Stress et charge mentale – [Re-] connaître et changer ! Mercredi 17 mai 2023, 20h30 Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui

GRATUIT – OUVERT À TOUS – SANS RÉSERVATION

Dans le cadre des rendez-vous de la santé Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui 1 rue de Chanzy, 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.orleans-metropole.fr »}] Stress et charge mentale – [Re-] connaître et changer ! • Magali MACELI

Dr en Sciences humaines et sociales / S.I.C, consultante & formatrice thérapies brèves – pleine conscience (ACT) Les conférences se tiendront sur place

> auditorium de la Médiathèque > 20h30

sous réserve de la situation sanitaire.

(entrée 1 rue Chanzy 45000 Orléans).

Elles pourront être annulées si le contexte l’exige.

