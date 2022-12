Endométriose : du diagnostic à la prise en charge Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Endométriose : du diagnostic à la prise en charge Mercredi 1 mars 2023, 20h30 Auditorium de la Médiathèque d'Orléans – Marcel Reggui

GRATUIT – OUVERT À TOUS – SANS RÉSERVATION

Dans le cadre des rendez-vous de la santé Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui 1 rue de Chanzy, 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.orleans-metropole.fr »}] Endométriose : du diagnostic à la prise en charge

Dans le cadre de la semaine européenne de l’Endométriose • Dr Thibaut LEMOINE

Radiologue au CHR d’Orléans

• Dr Marie FOURNIER

Chirurgien-gynécologue à l’hôpital privé de Mainvilliers

• Mathieu REAU

Maïeuticien (sage-femme) au sein de la MSP

Saint-Marceau En partenariat avec ENDOFRANCE, association française de lutte contre l’endométriose

Stand d’ENDOFRANCE région Centre-Val de Loire Les conférences se tiendront sur place

> auditorium de la Médiathèque > 20h30

sous réserve de la situation sanitaire.

(entrée 1 rue Chanzy 45000 Orléans).

Elles pourront être annulées si le contexte l’exige.

Renseignements sur www.orleans-metropole.fr

