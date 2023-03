Exposition/animation sur le frelon asiatique Auditorium de la Maisons des arts vivants Villenave-d'Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Exposition/animation sur le frelon asiatique Auditorium de la Maisons des arts vivants, 10 mai 2023, Villenave-d'Ornon. Exposition/animation sur le frelon asiatique Mercredi 10 mai, 13h30 Auditorium de la Maisons des arts vivants Entrée libre • Pour tous Exposition autour du frelon asiatique et la préservation des abeilles. Le but : apprendre à reconnaître le frelon asiatique, lutter contre sa prolifération et découvrir les moyens de prévention. Les bons gestes à adopter face à cet envahisseur potentiellement agressif.

Cette manifestation est animée par Erick Le Bervet, spécialiste du frelon asiatique et président de l’ADSA33 (Association pour la défense et la sauvegarde des abeilles en gironde). Distribution de graines mellifères pour nos abeilles , offert par l’association. Auditorium de la Maisons des arts vivants Parc Sourreil, Chemin Leysotte, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 78 18 32 34 »}] [{« link »: « http://adsa33.over-blog.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

