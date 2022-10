CC QUEEN – Release party LIVE Auditorium de la Maisons des arts vivants, 15 octobre 2022, Villenave-d'Ornon.

Entrée libre

Concert – expo

Auditorium de la Maisons des arts vivants Parc Sourreil, Chemin Leysotte, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Résidence | Concert

Le groupe CC QUEEN* est en résidence à la Maison des Arts Vivants au Parc Sourreil pour une semaine.

Cette résidence se terminera samedi 15 octobre par une release party de leur nouvel album.

A l’occasion de cette soirée, le groupe sera accompagné par Amélie Forestier au violoncelle, à la clarinette et aux chœurs.

Une exposition de l’artwork de l’album, conçu par Gregory Dayon, sera également proposée au public dans la salle.

Sortie de l’album, spectacle son et lumière ! Tout pour passer une excellente soirée.

T-shirts, porte-clefs, CD, sticker, badges…

CCQUEEN est un groupe bordelais de rock progressif alternatif, fondé en 2015.

Il est question de force et de douceur, le son est lourd et aérien. L’atmosphère est planante et émotive.

Les influences musicales oscillent entre David Bowie, Nick Cave, Pink Floyd, Iggy Pop mais également Alain Bashung ou plus récemment All Them Witches.



