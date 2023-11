RETOURNEMENT Auditorium de la Maison des Auteurs – SACD Paris, 19 décembre 2023, Paris.

RETOURNEMENT Mardi 19 décembre, 19h00 Auditorium de la Maison des Auteurs – SACD Entrée Libre

Dans le cadre de la future création RETOURNEMENT de la Cie HOME/ Malik Soarès, la compagnie organise une lecture à destination des professionel.les.

La pièce commence quand le père, LE PATER, revient après douze ans d’absence. Il n’avait pas disparu, il était reparti dans son pays d’origine parce qu’il se sentait mal dans cette nouvelle vie. Personne ne sait vraiment ce qu’il vient chercher et il ne semble pas pressé de le dire. Les enfants sont perturbés par cette présence : Le fils a pris la place de l’homme de la maison et La fille promise à de brillantes études, ne sait pas trop si elle doit craindre un malheur ou espérer quelque chose de ce retour inattendu. La Mater, elle, reste à distance, de peur d’être happée par une conjugalité qui ne semble plus trop l’intéresser. Autour d’eux, gravitent La voisine et L’inspecteur de chantier, qui cherchent à savoir ce qui se trame dans cette famille comme si le dénouement les concernait. Peu à peu la parole se libère : Le Pater est malade, et il souhaite que La Mater reparte avec lui, pour lui prêter assistance. Face à l’urgence, chacun et chacune devra se positionner.

Auditorium de la Maison des Auteurs – SACD 7 rue Ballu, 75009 Paris Paris 75009 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lecollectifhome@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0632726270 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T19:00:00+01:00 – 2023-12-19T21:00:00+01:00

